Una persona è morta nell’incendio di un condominio a Roma

Nel primo pomeriggio di venerdì un condominio in ristrutturazione ha preso fuoco nel quartiere di Colli Aniene, nella periferia est di Roma. Un uomo di ottant’anni è stato trovato morto per intossicazione all’interno dell’edificio. Una decina di persone sono ferite (prevalentemente da ustioni) e un’altra decina intossicate dal fumo. Un centinaio di persone è rimasto senza casa e al momento è stato accolto in alcune tende allestite dalla protezione civile.

Alcuni testimoni hanno detto di aver sentito un boato, come quello di un’esplosione: Repubblica scrive che secondo i vigili del fuoco l’incendio si sarebbe originato da un’auto. Inizialmente era stato ipotizzato che le cui fiamme avessero fatto scoppiare alcune bombole di acetilene che si trovavano nel cantiere, ma questa ipotesi non è stata confermata. La procura di Roma ha avviato un’indagine.

Le fiamme sono divampate fino a distribuirsi su quasi tutto l’edificio, provocando una fitta nube di fumo. Sul posto sono arrivate ambulanze e vigili del fuoco, che hanno fatto uscire alcune persone che si trovavano all’interno dell’edificio fornendo a chi aveva difficoltà respiratorie assistenza medica.

Le fiamme sono state quasi completamente spente dai vigili del fuoco, intervenuti con autobotti e autoscale.