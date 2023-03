È stata aperta un’indagine per omicidio per l’incendio avvenuto tra lunedì e martedì nel centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, in Messico

Mercoledì Sara Irene Herrerías Guerra, procuratrice messicana specializzata in diritti umani, ha detto che è stata avviata un’indagine per omicidio per l’incendio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del Messico: nell’incendio erano morti 39 migranti, tutti provenienti dall’America centrale e meridionale.

Per ora non si hanno molte informazioni, ma si sa che le persone indagate sono otto, tra cui cinque agenti: due guardie di sicurezza private, due agenti federali e un funzionario dello stato messicano di Chihuahua, lo stato in cui si trova Ciudad Juárez. In sostanza con l’indagine si vuole capire se nell’incendio abbiano avuto delle responsabilità le autorità competenti della gestione del centro: se ci sia quindi stato un mancato intervento da parte degli agenti, che si sospetta possano avere lasciato la struttura mentre l’incendio era già in corso, senza liberare i detenuti al loro interno. Che le cose siano andate così sembra suggerirlo anche un video girato all’interno del centro e diffuso mercoledì.