Secondo Adidas il logo di Black Lives Matter è troppo simile al suo

La multinazionale tedesca di abbigliamento sportivo Adidas ha chiesto all’ufficio per la registrazione dei marchi degli Stati Uniti di bloccare la registrazione del logo della Black Lives Matter Global Network Foundation, l’organizzazione non profit nata dal movimento Black Lives Matter, che si occupa dei diritti delle persone afroamericane ed è diventato famoso in tutto il mondo per le proteste contro il razzismo e la violenza della polizia nella primavera del 2020. Il logo di Black Lives Matter è composto di tre strisce gialle parallele e secondo Adidas sarebbe troppo simile al proprio logo.

In particolare viene messa in discussione la possibilità che Black Lives Matter utilizzi il marchio su prodotti venduti anche da Adidas, come magliette, capelli e borse. Secondo i legali di Adidas le tre linee gialle creerebbero confusione con lo storico marchio dell’azienda e i consumatori potrebbero pensare che questa sia coinvolta nella produzione e nella vendita del merchandising di Black Lives Matter.

Il movimento Black Lives Matter è nato nel 2012 negli Stati Uniti in seguito alla morte di Trayvon Martin, un ragazzo afroamericano di 17 anni che fu ucciso dalla guardia giurata George Zimmerman in Florida. Nell’estate del 2020, dopo la diffusione del video che mostrava l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia in Minnesota, il movimento è diventato famoso in tutto il mondo. Nello stesso anno la fondazione che riunisce la rete globale del movimento aveva fatto richiesta di registrazione del marchio e del logo per utilizzarlo su vestiti, prodotti editoriali, borse, braccialetti e tazze che venivano vendute per raccogliere fondi. Inizialmente il logo di Black Lives Matter era una scritta nera su sfondo giallo, ma col tempo si è affermata la versione con le tre strisce che è ora quella più usata insieme all’immagine del pugno stilizzato.

Adidas has taken court action to block a trademark filed by Black Lives Matter for its "Three-Stripe" logo.

Per the court filings made on March 27th, Adidas claims the Black Lives Matter stripes are too similar to its own.

