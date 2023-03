Domenica notte in Israele decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il governo dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva licenziato il ministro della Difesa, Yoav Gallant, il quale aveva chiesto il blocco della contestata riforma della giustizia. In Israele le proteste contro la riforma, che secondo i critici limiterebbe l’autonomia del sistema giudiziario israeliano, vanno avanti da mesi, ma quelle di domenica notte sono state spontanee e particolarmente caotiche e potrebbero generare ulteriori divisioni nel governo di Netanyahu.

Le proteste si sono tenute in tutte le principali città israeliane, e sono cominciate subito dopo l’annuncio del licenziamento di Gallant.

A Tel Aviv migliaia di persone hanno bloccato la più importante autostrada della città, mentre a Gerusalemme ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia che protegge la residenza privata di Netanyahu. Nel corso della notte le manifestazioni si sono placate praticamente ovunque, ma è possibile che ci saranno nuove proteste nelle prossime ore. In particolare il presidente di Histadrut, il più grande sindacato israeliano, ha detto che lunedì farà un annuncio «importante»: è probabile che indirà una qualche forma di sciopero generale.

Al tempo stesso, in protesta contro il governo, i rettori di alcune università israeliane hanno annunciato che le lezioni saranno interrotte nei prossimi giorni e il console generale di Israele a Washington si è dimesso. Dopo le proteste Isaac Herzog, il presidente di Israele (che ha un ruolo soprattutto formale), ha chiesto di «fermare immediatamente il processo legislativo» della riforma della giustizia, «per il bene del popolo di Israele e in nome della responsabilità».

La riforma della giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu prevede, tra le altre cose, che il governo possa nominare i giudici della Corte Suprema, la rimozione di alcuni sistemi di controllo del sistema giudiziario sul governo e in generale una più ampia libertà dell’esecutivo sulle nomine dei giudici.

La riforma (che in parte è già stata approvata) provoca ormai da mesi enormi proteste e contrarietà in Israele, oltre che alcune critiche all’interno del governo stesso. Gallant, ministro della Difesa ed ex ammiraglio della Marina, è stato il primo ad annunciare il suo dissenso esplicito. In un discorso televisivo mandato in onda sabato, Gallant aveva detto che è necessario fermare il processo legislativo perché le grosse proteste degli ultimi tempi stanno comportando un rischio per la sicurezza nazionale: tra le altre cose, le manifestazioni stanno coinvolgendo un numero crescente di militari e soprattutto di riservisti, che sono una parte importante dell’esercito israeliano e che si stanno rifiutando di prendere parte agli addestramenti.

«Le divisioni all’interno della nostra società si stanno ampliando e stanno entrando nelle forze armate di Israele», aveva detto, aggiungendo che queste divisioni stavano provocando «una chiaro e immediato e tangibile pericolo per la sicurezza dello stato. E io non prenderò parte a tutto questo».

Il giorno dopo Gallant è stato rimosso dal suo incarico con un comunicato di una sola riga che diceva: «Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso questa sera di rimuovere il ministro della Difesa Yoav Gallant».

Se le proteste contro la riforma dovessero espandersi ulteriormente e provocare anche scioperi, come sembra in queste ore, non è da escludere che le divisioni all’interno del governo israeliano aumentino. Oltre a Gallant, anche il ministro delle Finanze di recente ha espresso alcuni dubbi sugli effetti che la riforma della giustizia potrebbe avere sull’economia del paese. La maggioranza di Netanyahu al parlamento israeliano (64 deputati su 120) è solida per gli standard della politica locale ma non rende il primo ministro immune da eventuali rivolte interne.

Il governo in questi giorni ha comunque annunciato che intende andare avanti con i lavori parlamentari della riforma, che dovrebbero riprendere già lunedì.