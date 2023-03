Tutte le canzoni di autori i cui diritti sono gestiti dalla società Soundreef torneranno su Facebook e Instagram

Da lunedì alcune canzoni sono tornate disponibili nelle Storie e nei Reel di Instagram, dopo che Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, le aveva tolte dal catalogo dei propri social network in seguito al mancato accordo di licenza con la Società Italiana degli Autori ed Editori, la SIAE. L’accordo riguardava soltanto Meta e la SIAE, tuttavia dai social erano state rimosse tutte le canzoni di artisti italiani, anche di quelli non rappresentati dalla SIAE ma da un’altra società indipendente, Soundreef, con cui Meta ha un accordo in corso.

Davide d’Atri, fondatore della società, ha detto a Repubblica di aver ottenuto da Meta che venissero rese nuovamente disponibili su Instagram e Facebook le canzoni di autori rappresentati da Soundreef: «A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo». Soundreef è una società indipendente che venne fondata a Londra nel 2011 da due italiani e che gestisce tra gli altri i diritti d’autore di artisti come Gigi D’Alessio, i Pooh, Rkomi, Fedez, Ultimo e altri. È una specie di concorrente della SIAE, che invece è un ente pubblico.

Le canzoni i cui autori sono del tutto o in parte rappresentati dalla SIAE rimarranno al momento indisponibili. Sempre parlando con Repubblica, d’Atri ha detto che la SIAE «ha il diritto di rifiutare le condizioni proposte ai suoi iscritti, ma si deve rendere conto che la decisione ha impatto sui non iscritti e sull’intero settore. D’altro canto, spero che Meta faccia un passo».

