I mercati finanziari stanno andando di nuovo molto male

Dopo i pesanti ribassi della scorsa settimana, le principali borse di tutta Europa sono di nuovo in netto calo, a causa della preoccupazione che si verifichino altre crisi bancarie. E questo benché domenica sera sia arrivata la soluzione alla crisi della banca svizzera Credit Suisse, uno degli eventi che avevano provocato forti preoccupazioni per la tenuta del sistema bancario: UBS, prima banca svizzera per dimensioni, acquisirà Credit Suisse, seconda banca svizzera e sua principale concorrente, a una cifra molto inferiore rispetto al suo reale valore per salvarla dal fallimento.

Nella mattina di lunedì le azioni di UBS hanno perso oltre il 10 per cento e quelle di Credit Suisse oltre il 60: il crollo di Credit Suisse era ampiamente previsto perché il valore delle azioni è sceso al livello a cui è stato finalizzato l’accordo di acquisizione, molto al di sotto del valore di mercato; il calo dei titoli legati a UBS mostra però una certa perplessità degli operatori sulla convenienza economica dell’acquisizione.

Pubblicità

La scorsa settimana era stata molto difficile per le banche di tutto il mondo: prima erano fallite le due banche statunitensi, Silicon Valley Bank e Signature Bank, poi molti istituti finanziari avevano ricevuto ulteriori contraccolpi in borsa a causa della crisi di Credit Suisse, “colosso finanziario” svizzero che era in crisi da anni e le cui debolezze l’avevano esposta nel momento in cui tutto il sistema bancario era percepito in pericolo. Le due crisi sono avvenute per cause separate l’una dall’altra, ma hanno contribuito assieme a creare un clima di grande inquietudine sui mercati, che ha provocato grosse perdite a tutti i titoli bancari.

Domenica sera è arrivato l’annuncio del salvataggio e dell’acquisizione di Credit Suisse e le sei principali banche centrali di tutto il mondo hanno contemporaneamente annunciato l’attivazione di una serie di meccanismi coordinati per fornire liquidità d’emergenza in dollari al sistema bancario internazionale.

Secondo gli esperti, entrambe le notizie avrebbero dovuto reinstaurare un clima di fiducia tra gli investitori verso il sistema bancario. Ma sta avvenendo tutto il contrario: gli investitori temono ancora gravi crisi e stanno vendendo massicciamente titoli bancari, facendone crollare il valore. Questo trascina a ribasso tutte le principali borse, che subiscono quindi cali generalizzati.

In più gli investitori, assecondando il pessimismo diffuso, si stanno concentrando sugli aspetti più problematici dell’acquisizione di Credit Suisse: è vero che UBS ha acquistato la banca a un prezzo tutto sommato molto conveniente, ma UBS dovrà farsi carico delle grosse perdite di Credit Suisse e gli investitori percepiscono quindi l’operazione come fonte di futuri problemi e non un buon affare.

Inoltre, nell’operazione saranno anche azzerati 16 miliardi di dollari di obbligazioni di Credit Suisse, e questo significa che i detentori di questi titoli perderanno i loro soldi. Questi titoli fanno parte però di una categoria piuttosto rischiosa di investimenti e non sono in alcun modo tutelati dalle regole bancarie: sono le cosiddette “obbligazioni AT1”, ossia obbligazioni legate a uno dei principali indici per valutare lo stato del patrimonio di una banca e che nel caso di fallimento per loro natura perdono totalmente valore. In tempi normali garantiscono alti rendimenti, proprio per il loro alto rischio.

La decisione di azzerare il valore delle obbligazioni AT1 è stata giudicata piuttosto controversa dagli analisti: la banca non è realmente fallita e quindi non si spiega l’azzeramento del valore; tuttavia la decisione di cancellare questi debiti è volta al rafforzamento patrimoniale di Credit Suisse e quindi della struttura che coinfluirà infine dentro UBS. Proprio per questo le obbligazioni AT1 di tutte le altre principali banche stanno perdendo tantissimo valore: gli investitori stanno cercando di liberarsene temendo di perdere i loro soldi nel caso in cui dovessero esserci ulteriori problemi.