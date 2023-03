La Turchia approverà l’ingresso della Finlandia nella NATO

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato venerdì che la Turchia approverà la richiesta della Finlandia di entrare a far parte della NATO. L’annuncio è arrivato al termine di un incontro ufficiale organizzato ad Ankara proprio a questo scopo, alla presenza del presidente della Finlandia Sauli Niinisto. Erdogan ha detto di aver attivato le procedure per la ratifica e di auspicarsi che ciò avvenga prima delle elezioni di maggio.

Finlandia e Svezia avevano chiesto l’ingresso nella NATO a maggio del 2022: i governi dei due paesi avevano annunciato che sarebbero entrati assieme, per ragioni soprattutto simboliche e di solidarietà reciproca, ma nei giorni scorsi era apparso sempre più probabile che la Finlandia sarebbe entrata per prima. La candidatura della Svezia è infatti bloccata proprio dalla mancata approvazione della Turchia, che la accusa di ospitare e sostenere rappresentanti di alcune organizzazioni curde, in particolare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che il governo turco considera organizzazioni terroristiche. Anche l’Ungheria, fra i 30 stati membri della NATO, deve ancora approvare l’ingresso di Finlandia e Svezia, ma il dibattito parlamentare dovrebbe avvenire entro la fine del mese.

