Guida alla cerimonia degli Oscar

Questa notte – a partire dalle due italiane e più o meno fino alle cinque – ci sarà la 95ª cerimonia degli Oscar, i premi più importanti del cinema americano, assegnati dai circa diecimila addetti ai lavori del cinema che fanno parte della Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Saranno consegnati premi in 23 categorie: per ognuna ci sono cinque candidati, fatta eccezione per il miglior film, per cui i candidati sono dieci. Il film con più candidature è Everything Everywhere All at Once, che è anche il favorito secondo la gran parte dei pronostici. La serata sarà condotta dal comico e conduttore televisivo Jimmy Kimmel, che l’ha già fatto varie volte.

I film e le previsioni

Dopo Everything Everywhere All at Once che ha 11 candidature, i film con più candidature sono il tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’isola, che ne hanno 9 ciascuno. Seguono Elvis, con 8 candidature, e Top Gun: Maverick, con 7. Ognuno di questi è anche candidato all’Oscar per il miglior film: gli altri sono Avatar: La Via dell’Acqua, The Fabelmans, Tár, Triangle of Sadness e Women Talking – Il diritto di scegliere.

Secondo la maggior parte delle previsioni il favorito è Everything Everywhere All at Once, un bizzarro film di fantascienza che ha per protagonista una modesta famiglia di immigrati cinesi che gestisce una lavanderia a gettoni negli Stati Uniti: al secondo posto ma molto più in basso c’è il film tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è ambientato durante la Prima guerra mondiale e racconta la storia di un giovane uomo che mente sulla sua età per potersi arruolare nell’esercito.

Per quanto riguarda il premio per la miglior regia i favoriti sono Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in arte “i Daniels”, ovvero i registi di Everything Everywhere All at Once, seguiti dai meno probabili ma comunque papabili Steven Spielberg (The Fabelmans) e Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola). Il premio per il miglior attore e la miglior attrice sono invece molto più contesi. Nel primo caso i favoriti sono Austin Butler, interprete di Elvis Presley in Elvis, e Brendan Fraser, per il ruolo di un uomo affetto da depressione e forte obesità in The Whale.

Nel secondo caso la sfida sembra essere tra Cate Blanchett per la sua interpretazione della direttrice d’orchestra Lydia Tár in Tár e Michelle Yeoh, protagonista di Everything Everywhere All at Once e prima attrice di origini asiatiche a essere candidata per questo premio. In questa categoria c’era stato anche un piccolo caso al momento dell’annuncio delle nomination, quando l’Academy aveva avviato un’indagine sulla candidatura di Andrea Riseborough, protagonista del film indipendente To Leslie, con l’ipotesi che avesse condotto una campagna promozionale in violazione delle rigide regole dell’Academy. L’Academy aveva poi fatto sapere di aver ritenuto tutto regolare.

Il premio per la migliore attrice non protagonista è forse il meno prevedibile di tutti: Angela Bassett (Wakanda Forever), Kerry Condon (Gli spiriti dell’isola) e Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) sembrano competere alla pari. Il premio per il miglior attore non protagonista, invece, è dato per scontato: tutti fanno il nome di Ke Huy Quan, di Everything Everywhere All at Once. È probabile che Niente di nuovo sul fronte occidentale vincerà il premio per il miglior film internazionale e Pinocchio di Guillermo del Toro è invece in testa a tutte le scommesse per il miglior film d’animazione.

La cerimonia

A presentare la serata sarà il conduttore televisivo Jimmy Kimmel, alla sua terza conduzione dell’evento dopo quelle del 2017 e del 2018. Nella scorsa edizione le presentatrici erano state tre (Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall), mentre nelle tre edizioni precedenti la serata si era svolta senza un vero conduttore. Kimmel ha 54 anni ed è il conduttore del talk show Jimmy Kimmel Live! su ABC, la rete che trasmetterà la cerimonia degli Oscar negli Stati Uniti. La scelta è stata dettata in parte dal fatto che dopo l’ultima edizione condotta da Kimmel la cerimonia degli Oscar ha mostrato un preoccupante calo di ascolti, facendo segnare nel 2021 un record negativo, seguito da un miglioramento nel 2022, ma con un’audience ancora considerata molto bassa.

Oltre a lui – e ovviamente oltre a chi vincerà e ritirerà le note statuette – per consegnare i premi saliranno sul palco, tra gli altri, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh e Sigourney Weaver.

Martedì è stato annunciato che tra gli artisti musicali che si esibiranno durante la serata non ci sarà Lady Gaga, candidata all’Oscar per la canzone “Hold My Hand” della colonna sonora di Top Gun: Maverick. Il produttore esecutivo della serata, Glenn Weiss, ha detto in una conferenza stampa di aver invitato a esibirsi tutti gli artisti candidati per la miglior canzone originale come da tradizione, ma che Lady Gaga è impegnata a girare un film e questo non le ha permesso di preparare una performance «del calibro a cui sia noi sia lei siamo abituati». Hanno confermato le loro esibizioni, invece, gli altri quattro candidati: Rihanna (per “Lift Me Up” in Wakanda Forever), Sofia Carson e Diane Warren (per “Applause” in Tell It Like a Woman), Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux (per “This Is a Life” in Everything Everywhere All at Once) e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava (per “Naatu Naatu” in RRR). Non è ancora chiaro però se Lady Gaga sarà presente o meno alla cerimonia.

Non si sa neanche chi annuncerà la vittoria del premio per la miglior attrice protagonista. Da tradizione infatti questo ruolo spetta al vincitore del premio come miglior attore protagonista dell’anno prima, che però in questo caso è Will Smith, che poco dopo la premiazione era stato sospeso dalla Academy per dieci anni per aver schiaffeggiato il comico Chris Rock in diretta, e quindi non parteciperà alla cerimonia.

La diretta

La cerimonia, che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, inizierà quando in Italia saranno le due di notte e si potrà seguire in diretta su Sky Cinema Oscar (canale 303), Sky Uno (canale 108) e in chiaro su TV8. Le trasmissioni in attesa della diretta inizieranno poco dopo la mezzanotte.

Un anno fa

Il premio per il miglior film andò a CODA – I segni del cuore, che ottenne anche i premi per il miglior attore non protagonista (a Troy Kotsur) e per la miglior sceneggiatura non originale. Il premio per la miglior regia fu assegnato a Jane Campion per Il potere del cane, che era il film con più candidature (12) ma alla fine vinse solo un premio. Come miglior attrice fu premiata Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye e come miglior attore fu premiato Will Smith, appunto, per il suo ruolo in King Richard. Il premio per la miglior attrice non protagonista andò invece ad Ariana DeBose per West Side Story. In generale non fu una cerimonia particolarmente memorabile, a parte per lo schiaffone.

