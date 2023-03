Cosa sappiamo della sparatoria ad Amburgo

Sette persone sono state uccise e almeno venticinque sono state ferite nel corso di un attacco armato compiuto giovedì sera in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, nel nord della Germania. L’attacco è stata compiuto con un’arma da fuoco intorno alle 21. La polizia è intervenuta poco dopo, alle 21:15, perché al momento dell’attacco nelle vicinanze del tempio c’era per caso una pattuglia. Il tempio si trova nel quartiere residenziale di Gross Borstel, in Deelböge Strasse.

Al loro arrivo nell’edificio di tre piani i poliziotti hanno trovato prima i corpi di sei persone e poi hanno sentito uno sparo provenire dal piano più in alto, dove hanno trovato un settimo corpo, che si pensa sia quello dell’autore della strage. Un portavoce della polizia ha detto che tutto fa pensare che l’autore dell’attacco fosse da solo. Dopo il soccorso dei feriti, otto dei quali sarebbero in gravi condizioni, nel corso della notte gli esperti della polizia scientifica hanno esaminato a lungo il tempio per trovare elementi che possano fare chiarezza su quanto successo.

Per ora la polizia non ha dato molte informazioni su come si è svolto l’attacco: non si sa chi sia l’autore, con quale arma abbia compiuto la strage e soprattutto non si conosce il movente. Quello che si sa è che al momento della strage era in corso quella che viene chiamata dai Testimoni di Geova “adunanza”, un incontro bisettimanale in cui si studia la Bibbia e si istruiscono i fedeli.

Non è chiaro se l’autore dell’attacco fosse arrivato nel tempio quando l’adunanza era già in corso o se fosse lì fin dall’inizio.

I Testimoni di Geova sono un movimento religioso cristiano nato negli Stati Uniti nell’Ottocento e presente in tutto il mondo: si stima che ne facciano parte 8 milioni di persone, e in Germania ce ne sono più di 170mila. Tra le altre cose sono famosi per le loro attività di evangelizzazione porta a porta, per alcuni meccanismi settari e per il loro rifiuto di ricevere trasfusioni di sangue.