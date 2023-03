C’è stata una sparatoria ad Amburgo, in Germania

Giovedì sera ad Amburgo, città nel nord della Germania, c’è stata una sparatoria in cui sono state uccise alcune persone, non è ancora chiaro quante: l’agenzia di stampa locale dpa (Deutsche Presse-Agentur) ha parlato di «diverse» persone uccise – almeno sette secondo altre fonti – e di «alcuni feriti». Non sono ancora disponibili informazioni sulle e sui motivi responsabilità dell’attacco, né su come si sia svolto esattamente.

Dalle prime informazioni disponibili sembra che l’attacco sia stato compiuto dopo le 21 in un luogo di culto per testimoni di Geova del quartiere residenziale di Gross Borstel, nella parte settentrionale della città. Un portavoce della polizia ha detto che l’aggressore – o gli aggressori, se più di uno – potrebbe essere rimasto ucciso nella sparatoria. La polizia ha inoltre fatto sapere di aver avviato un’operazione di sicurezza nell’area, e ha consigliato agli abitanti di restare nelle proprie case.

I feriti sono stati portati in ospedale e al momento non ci sono notizie nemmeno sulla gravità delle loro condizioni.

#BREAKING: One or more people shot at people in a Hamburg church in Groß Borstel, the city’s interior authorities say in a warning to the public to avoid the area. pic.twitter.com/bH8V6mAc3E

— dpa news agency (@dpa_intl) March 9, 2023