Gli scontri tra manifestanti e polizia davanti al Parlamento della Georgia

Martedì sera davanti alla sede del Parlamento della Georgia, nella capitale Tbilisi, si sono verificati violenti scontri la polizia e numerosi manifestanti. Migliaia di persone si sono radunate per protestare contro una prima approvazione di una proposta di legge che secondo molti costituirebbe una svolta autoritaria per il paese e un avvicinamento alla Russia, cose che comprometterebbero la sua possibilità di entrare a fare parte dell’Unione Europea. Alcuni manifestanti hanno lanciato molotov e pietre e la polizia ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua sulla folla: nei video che stanno circolando online si vede la polizia strattonare alcune persone.

La proposta di legge in discussione riguarda i cosiddetti “agenti stranieri” e prevede che le ong che ricevono almeno il 20 per cento dei propri fondi dall’estero debbano registrarsi come “agenti stranieri”, pena consistenti multe. La proposta, secondo i manifestanti e molti commentatori, riprenderebbe molto da vicino una legge che dal 2012 viene usata in Russia per reprimere dissidenti e media indipendenti.

Georgian flag and civilians 🇬🇪✊ pic.twitter.com/ez62ieFE7J — Mtavari TV (@MtavariChannel) March 7, 2023

Pubblicità

La proposta è stata sostenuta in parlamento dal partito di governo Sogno Georgiano (Georgia Democratica), che però continua a sostenere il proprio impegno nella direzione di entrare un giorno a far parte dell’Unione Europea. È invece osteggiata dal principale partito di opposizione, Movimento Nazionale Unito, e dalla presidente della Georgia Salome Zourabichvili, che ha fatto sapere di essere in accordo con le ragioni delle proteste e di voler opporre il veto, che però sarebbe comunque superabile dal Parlamento. Già lunedì la discussione sulla legge sugli “agenti stranieri” aveva portato a una breve ma violenta rissa tra i parlamentari.