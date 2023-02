Un drone militare è caduto vicino a una città a sud di Mosca

Martedì mattina un drone militare è caduto vicino alla città di Kolomna, circa 100 chilometri a sud di Mosca. Il drone si è schiantato in una zona disabitata, senza causare danni. Il governatore della regione, Andrei Vorobyov, ha detto che il drone aveva l’obiettivo di colpire un’infrastruttura civile, ma non ha specificato da chi sarebbe stato mandato. Da alcune immagini del drone schiantato pubblicate sui social network sembra si tratti di un drone di fabbricazione ucraina: al momento non ci sono però conferme né dalla Russia né dall’Ucraina. Se venisse confermato, sarebbe l’attacco più vicino a Mosca compiuto dall’Ucraina dall’inizio della guerra.

Sempre martedì mattina il ministero della Difesa russo ha detto che nella notte due droni sono stati abbattuti nella regione di Krasnodar e della Repubblica di Adighezia, sul Mar Nero nella parte meridionale del paese: in questo caso la Russia sostiene esplicitamente che si trattava di droni ucraini. Nella notte tra lunedì e martedì a Krasnodar c’è stato un incendio a un deposito di petrolio, ma non è chiaro se sia da attribuire o meno a un attacco con droni.