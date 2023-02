C’è stato un terremoto di magnitudo 5.2 nel sud-est della Turchia, nella zona già colpita dal terremoto dello scorso 6 febbraio

Poco dopo le 12 di lunedì (le 10 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 5.2 nel sudest della Turchia, a pochi chilometri dalla città di Malatya, in una delle zone già colpite lo scorso 6 febbraio dal forte e devastante terremoto, in cui sono morte decine di migliaia di persone. In Turchia sono ancora in corso da giorni i lavori per rimuovere l’enorme quantità di macerie dovute ai crolli del terremoto, ma nelle ultime settimane diverse scosse – per quanto meno forti di quella del 6 febbraio – hanno ulteriormente complicato la situazione. Nel paese oltre 600 persone sono indagate per la costruzione di edifici che non rispettavano le norme antisismiche.