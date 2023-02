Le persone morte per il terremoto in Turchia e Siria sono più di 46mila

Sono passati dodici giorni dal disastroso terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte fra il 5 e il 6 febbraio ma il conto dei morti continua a salire: la Protezione civile della Turchia ha detto che si sa che sono morte almeno 40.642 persone nel paese, a cui si devono sommare almeno 5.800 persone morte in Siria, secondo i dati del governo siriano e delle Nazioni Unite riportati da Al Jazeera. In totale dunque i morti sono più di 46mila.

I dati non sono definitivi e sono destinati a crescere ulteriormente: in diverse città sono ancora in corso i lavori per liberare i corpi dalle macerie e anche oggi ci sono state notizie di ritrovamenti di superstiti. In Turchia circa un milione di persone ha dovuto abbandonare la propria casa perché distrutta o inagibile.