Un po’ di numeri su questo Napoli

Dopo la vittoria contro l’Empoli nella 24ª giornata di campionato, e grazie alla sconfitta subita dall’Inter a Bologna, il Napoli ha aumentato ulteriormente il suo vantaggio da prima in classifica. Mancano ancora 14 giornate alla fine del campionato, ma di questo passo, e mentre le avversarie continuano a perdere punti per strada, la squadra allenata da Luciano Spalletti si avvicina allo Scudetto settimana dopo settimana.

Questi sono i numeri che hanno portato il Napoli fin qui, con qualche curiosità.

18

I punti di vantaggio che avrà al termine della 24ª giornata di campionato su Inter, Milan ed eventualmente Roma, se questa dovesse vincere martedì sera a Cremona. Nessuna squadra ne ha mai recuperati tanti nel girone di ritorno. Equivalgono a sei vittorie.

13

I punti che dopo 24 giornate il Napoli ha fatto in più rispetto alla passata stagione. Un anno fa era secondo con 52 punti, oggi è primo con 65 punti.

58

Sono i gol segnati dal Napoli finora in campionato, in media più di due a partita. L’altro miglior attacco del campionato è quello dell’Inter, che con la sconfitta di Bologna si è fermato a 44 gol. Il Napoli è anche la squadra che fa più tiri verso la porta avversaria (400 fin qui) e la seconda per pali e traverse colpite (12, contro 13 della Roma).

19

I gol segnati dall’attaccante nigeriano Victor Osimhen in 24 giornate. Dietro di lui ci sono Lautaro Martinez dell’Inter (a 13) e Ademola Lookman dell’Atalanta (a 12). Con il gol realizzato sabato all’Empoli, Osimhen è arrivato a segnare in otto presenze consecutive: è il secondo giocatore più giovane ad esserci riuscito nella storia della Serie A. Da dopo la sosta per i Mondiali ha segnato 11 gol in altrettante partite.

9

Molti dei gol segnati da Osimhen sono arrivati su passaggi decisivi dell’esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia, la rivelazione di questo campionato, che in totale ha fornito 9 assist decisivi, più di ogni altro giocatore del campionato. A conferma della sua incisività, Kvaratskhelia è anche il quinto miglior marcatore con 10 gol segnati e il secondo giocatore per possessi guadagnati in fase d’attacco dopo un altro titolare del Napoli, il centrocampista camerunense Zambo Anguissa.

24

Le partite giocate da titolari — quindi tutte finora — dal portiere del Napoli Alex Meret e dal terzino e capitano Giovanni Di Lorenzo. Solo altri sette giocatori di Serie A sono sempre stati titolari fin qui, e quattro di questi sono portieri.

15

Oltre al miglior attacco, il Napoli ha superato la Juventus come miglior difesa, avendo subito solo 15 gol in 24 giornate, due in meno della Juventus (battuta 5-1 a metà gennaio).

50

I punti con cui il Napoli aveva concluso il girone di andata. Ne aveva lasciati per strada soltanto 7 (con due pareggi e una sconfitta) e da allora ha sempre vinto. Così facendo è diventata la terza squadra italiana in un campionato a venti squadre a raggiungere i 50 punti in un girone di andata: soltanto Juventus e Inter ci erano riuscite prima (in quattro occasioni diverse).

+2

Se il Napoli dovesse mantenere questo andamento potrebbe arrivare a battere anche il record di punti in un campionato a venti squadre. Dopo 24 giornate, infatti, ha due punti in più di quelli ottenuti nello stesso periodo dalla Juventus nella stagione 2013/14, che stabilì il record concludendo quel campionato a 102 punti.

446

Il valore in milioni di euro della rosa del Napoli a inizio stagione secondo i siti specializzati, meno di Juventus, Milan e Inter. Ora il valore complessivo sarebbe arrivato intorno ai 543 milioni di euro.

26,1

L’età media della squadra attuale, la nona più giovane del campionato. L’età media del campionato è 26,5. La più giovane è il Lecce (24,1), la più vecchia l’Inter (28,3).

0

Gli Scudetti vinti da Luciano Spalletti, che ha 63 anni e allena dal 1994. In carriera è arrivato quattro volte secondo (sempre con la Roma) e terzo l’anno scorso alla prima stagione con il Napoli. Ha vinto tuttavia due campionati in Russia con lo Zenit San Pietroburgo. La sua ultima vittoria nel calcio italiano è invece la Coppa Italia del 2008 con la Roma.

33

Sono gli anni passati dall’ultimo Scudetto vinto dal Napoli. Era il 1990, l’anno dei Mondiali in Italia, e c’era ancora Diego Armando Maradona.

