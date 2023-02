La storia di Lidia Poët, la prima avvocata italiana

È stata la prima avvocata italiana. Il 9 agosto 1883, dopo lunghe polemiche e discussioni, l’Ordine degli avvocati di Torino accettò la sua iscrizione con un voto a maggioranza, di otto favorevoli e quattro contrari. La vittoria, però, durò poco. Il Procuratore generale del Regno d’Italia presentò appello, sostenendo che la professione di avvocato fosse un pubblico ufficio e che per questo fosse vietata alle donne, e la Corte d’appello di Torino gli diede ragione e cancellò l’iscrizione, dicendo che: «Sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più genti le si conviene osservare.» E poi che «le quali (donne, N.d.R.) avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse tra essi, di dive- nirne uguali anziché le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate». Lidia Poët presentò ricorso alla Corte di cassazione ma perse. Continuò a esercitare la professione in maniera quasi clandestina, lavorando presso lo studio legale del fratello e battendosi in favore dei diritti delle donne. Il Parlamento italiano approvò la legge che permise alle donne di accedere agli uffici pubblici nel 1919.

La legge di Lidia Poët è uscita su Netflix il 15 febbraio: è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire ed è stata prodotta col sostegno di Film Commission Torino Piemonte e il patrocinio della città di Torino, in cui è interamente girata: la protagonista è interpretata dall’attrice Matilde De Angelis. Per ora è uscita la prima stagione (e non ci sono notizie di una eventuale seconda stagione) ed è suddivisa in sei episodi.