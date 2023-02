Un anno di foto della guerra in Ucraina

È passato un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, cominciata il 24 febbraio del 2022 e trasformatasi nel tempo in una guerra di logoramento, con centinaia di migliaia di morti, sia tra i soldati ucraini e russi sia tra i civili. In questi mesi abbiamo visto migliaia di immagini del conflitto: da quelle dell’evacuazione delle città ucraine a quelle dei ripetuti bombardamenti russi su ospedali, scuole, case e infrastrutture energetiche; da quelle dei funerali dei soldati a quelle del massacro di Bucha, dove si ritiene che oltre 400 civili siano stati torturati e uccisi dalle truppe russe. Ne abbiamo messe in fila alcune tra le più significative, che aiutano a ricostruire i momenti più notevoli della guerra fin qui.

Attenzione: qualche lettrice o lettore potrebbe trovare le immagini troppo impressionanti

