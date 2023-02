Giorgia Meloni è a Kiev

Intorno alle 10:30 di martedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è arrivata in treno a Kiev, la capitale dell’Ucraina, per incontrare il presidente del paese Volodymyr Zelensky: i due si erano già visti negli scorsi mesi, ma l’incontro di oggi sarà il primo in Ucraina. Meloni era rimasta una dei pochi leader di un paese occidentale a non essere ancora stata in visita da Zelensky in Ucraina (anche per il fatto che è stata eletta solo cinque mesi fa). Lunedì Meloni era stata a Varsavia, in Polonia, dove aveva incontrato il primo ministro Mateusz Morawiecki.

Appena scesa dal treno, Meloni ha parlato brevemente ai giornalisti presenti sul posto, tra cui Monica Guerzoni del Corriere della Sera: «Credo fosse giusto, necessario esserci, portare la posizione del governo italiano, rendersi conto personalmente e vedere con i miei occhi quello di cui ha bisogno questo popolo che si batte per la sua libertà».

Nella mattina di martedì Meloni dovrebbe visitare due delle città che hanno subito le maggiori devastazioni a causa dell’invasione russa, Bucha e Irpin, entrambe poco fuori Kiev. Nel pomeriggio incontrerà Zelensky e al termine del loro incontro è prevista una conferenza stampa: non è ancora del tutto chiaro se ci saranno annunci nuovi da parte di Meloni, anche se il governo ha già fatto capire che appoggerà le nuove sanzioni europee contro la Russia, che dovrebbero essere approvate entro questa settimana.

Negli scorsi giorni era già stato approvato il decreto contenente un nuovo invio di armi in Ucraina, il sesto, e secondo alcuni giornali nell’incontro con Zelensky Meloni potrebbe promettere forniture anche maggiori: Repubblica ha scritto che potrebbe impegnarsi a consegnare alcuni aerei da caccia italiani, ma vincolando la fornitura italiana a quella di altri paesi occidentali, che per il momento sembrano in generale piuttosto titubanti.

Per Meloni l’incontro con Zelensky sarà soprattutto un’occasione per rafforzare la propria immagine e credibilità internazionale. Nelle ultime due settimane era stata esclusa da un incontro di alto livello con Zelensky organizzato da Francia e Germania – sembra per via delle posizioni filorusse di due grossi partiti della maggioranza, Lega e Forza Italia – e il suo governo aveva ricevuto parecchie critiche in Europa per via delle dichiarazioni molto ostili nei confronti di Zelensky da parte di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.