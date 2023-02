I Paesi Bassi vogliono mandare via un po’ di diplomatici russi

Sabato il governo dei Paesi Bassi ha detto che «un certo numero» di diplomatici russi che lavorano all’ambasciata dell’Aja dovranno lasciare il paese entro due settimane per «i continui tentativi della Russia di piazzare agenti segreti nei Paesi Bassi sotto la copertura di un incarico diplomatico», come ha spiegato il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra.

Russia's continued attempts to place intelligence officers into the Netherlands under diplomatic cover are unacceptable. That is why we are limiting the number of Russian diplomats in the Netherlands. 1/2

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2023