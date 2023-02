La Russia usa missili “finti” per indebolire l’Ucraina

Giovedì nel corso di un’intervista con l’agenzia di stampa Associated Press Mykhailo Podolyak, il principale consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che nelle ultime settimane l’esercito russo sta utilizzando un nuovo metodo per indebolire la resistenza ucraina: lancia missili senza testate esplosive e palloni aerostatici per sovraccaricare i sistemi di difesa dell’esercito ucraino di bersagli da intercettare, avendo così più possibilità di colpire gli obiettivi militari con i missili “veri”.

Secondo Podolyak, questa nuova tattica sarebbe dovuta in parte anche a una carenza dell’esercito russo di testate esplosive da caricare sui missili, dato che negli ultimi mesi ne aveva usate in grandissima quantità per attaccare le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell’inverno. Ora starebbe quindi usando vecchi missili risalenti all’epoca sovietica, privati dalle testate e utilizzati come esche.

Oltre che questi missili, di recente la Russia starebbe usando anche palloni aerostatici dotati di pannelli riflettenti che contribuirebbero a ingannare la contraerea ucraina. Solo mercoledì ne sono stati avvistati sei nel cielo della capitale ucraina, Kiev, e la maggior parte è stata abbattuta.

Secondo Yurii Ihnat, portavoce dell’aeronautica ucraina, il motivo dell’invio di questi palloni è piuttosto semplice: la Russia spera che la contraerea ucraina sprechi munizioni – che potrebbero essere usate per obiettivi più importanti – per abbattere palloni il cui costo è irrisorio in confronto (la sproporzione di costi è un problema già emerso nelle scorse settimane a proposito dei missili ucraini usati per abbattere i droni russi).

A questo proposito nell’intervista ad Associated Press Podolyak ha rinnovato l’appello dell’Ucraina ai paesi occidentali perché mandino al paese nuove e maggiori risorse per difendersi dagli attacchi russi, a cominciare da più missili a lungo raggio che consentirebbero di colpire le truppe russe che sono molto al di là delle linee del fronte.

