Nicola Sturgeon si dimetterà da prima ministra della Scozia, incarico che ricopre dal 2014. Le dimissioni verranno ufficializzate nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 a Edimburgo (le 12 in Italia), ma sono state anticipate da tutti i più importanti giornali britannici. Al momento non si conoscono i motivi della sua decisione.

Sturgeon, che è anche la leader dello Scottish National Party (SNP), il partito indipendentista scozzese, era stata nominata per la prima volta prima ministra nel novembre del 2014, dopo le dimissioni dell’allora capo del governo scozzese Alex Salmond, di cui era la vice. Era stata confermata nel ruolo per altri due mandati dopo la vittoria del suo partito alle elezioni parlamentari scozzesi del 2016 e del 2021.

Sturgeon si è sempre detta favorevole all’indipendenza della Scozia dal Regno Unito, e lo scorso giugno aveva annunciato l’intenzione del suo governo di tenere un secondo referendum sull’indipendenza dopo quello fallito del 2014. A novembre, però, la Corte Suprema del Regno Unito aveva stabilito che il parlamento scozzese non avesse il potere di chiedere da solo un nuovo referendum e che una richiesta di questo tipo dovesse essere per forza approvata dal parlamento britannico.

La decisione della Corte Suprema non impedisce del tutto che possa essere indetto il referendum, ma rende la questione molto più complicata, dato che al momento nel parlamento britannico non esiste una maggioranza favorevole a concedere il referendum. Lo Scottish National Party è all’opposizione del governo britannico guidato dai Conservatori, e difficilmente troverà una maggioranza in parlamento che sostenga la causa indipendentista.