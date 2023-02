Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il divieto di vendere nuove automobili a benzina o diesel dal 2035

Martedì mattina il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il divieto di vendere nuove automobili a benzina o diesel a partire dal 2035. Il divieto fa parte di un ambizioso progetto più ampio contro il cambiamento climatico, chiamato “Fit for 55” (“Pronti per il 55”), che era stato presentato dalla Commissione Europea nel luglio del 2021. Il piano è composto di diverse iniziative che mirano a ridurre entro il 2030 le emissioni inquinanti del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, e poi a raggiungere la cosiddetta neutralità carbonica entro il 2050.

Il Parlamento Europeo aveva approvato in via preliminare il divieto già a giugno, e nei mesi successivi la proposta aveva trovato anche il sostegno del Consiglio dell’Unione Europea, l’organo in cui sono rappresentati i governi dei 27 paesi dell’Unione. Dopo il voto di martedì manca solo l’approvazione finale del Consiglio prima che il divieto venga ufficializzato.