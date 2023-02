Secondo gli exit poll alle elezioni regionali in Lombardia è avanti la destra

Secondo gli exit poll delle elezioni regionali in Lombardia, che si sono tenute fra domenica e lunedì, il presidente uscente Attilio Fontana sostenuto dalla coalizione di destra è molto avanti rispetto ai suoi avversari Pierfrancesco Majorino, appoggiato dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, e Letizia Moratti, candidata di Azione e Italia Viva.

Gli exit poll dell’Istituto Opinio realizzati per Rai 1 danno Fontana fra il 49,5 e il 53,5 per cento, Majorino fra il 33 e il 37 per cento e Moratti fra il 9,5 e il 13,5 per cento. Da settimane Fontana era considerato il netto favorito da sondaggisti e commentatori.

L’affluenza finale è stata intorno al 41 per cento. Nel 2018 l’affluenza finale fu del 73,11 per cento. Allora però si è votato in contemporanea alle elezioni politiche, cosa che gonfiò l’affluenza anche alle elezioni regionali, storicamente meno partecipate.

Fontana ha 70 anni ed è appoggiato dalla Lega, il partito a cui appartiene, e da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. È un avvocato, e prima di diventare presidente della Lombardia (nel 2018) era stato soprattutto un amministratore locale. I suoi cinque anni alla presidenza della Regione sono stati piuttosto complicati, soprattutto per via di una gestione molto criticata dei primi mesi della pandemia da coronavirus, oltre che per la riconosciuta scarsa qualità dei servizi offerti da importanti aziende controllate dalla regione come Trenord (l’azienda ferroviaria regionale) e ALER (che gestisce migliaia di case popolari in varie città lombarde).

Nonostante il gradimento di Fontana sia sempre stato piuttosto basso per tutto il suo mandato e sebbene la Lega stia passando un periodo complicato, storicamente la Lombardia è una regione che tende a destra. L’ultima presidente di Regione espressa dal centrosinistra fu Fiorella Ghilardotti, in carica dal 1992 al 1994. Al momento poi, come un po’ in tutto il paese, la coalizione di destra che esprime il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni gode di un consenso piuttosto alto: e questo potrebbe avere dato una mano a Fontana.

Il centrosinistra e il M5S avevano trovato un accordo per sostenere l’europarlamentare milanese Pierfrancesco Majorino, che però ha fatto una campagna elettorale piuttosto sottotono. La candidatura di Letizia Moratti, ex sindaca di Milano e fino a pochi mesi fa vice-presidente della giunta Fontana, non è mai davvero decollata, nonostante i suoi tentativi di raccogliere voti sia a destra sia a sinistra.