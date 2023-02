La sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante ai Mondiali di sci in corso a Courchevel e Meribel, in Francia. Bassino è arrivata prima davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin e all’austriaca Cornelia Huetter.

Per l’Italia è la seconda medaglia in questi Mondiali dopo l’oro vinto lunedì da Federica Brignone nella combinata. Per Bassino è invece il secondo oro mondiale, dopo quello vinto nello slalom parallelo due anni fa a Cortina d’Ampezzo.

