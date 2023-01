Mikaela Shiffrin ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo di sci femminile

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom gigante di Plan de Corones, in Alto Adige, e così facendo ha stabilito un nuovo record di 83 vittorie in Coppa del Mondo femminile. A marzo Shiffrin compirà 28 anni e a giudicare dall’andamento tenuto finora può pensare di battere anche il record assoluto di 86 vittorie che lo svedese Ingemar Stenmark raggiunse fra gli anni Settanta e Ottanta.

Lo scorso 8 gennaio, vincendo lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, Shiffrin aveva eguagliato il record femminile stabilito nel 2018 dalla sua connazionale Lindsey Vonn. Come quest’ultima, Shiffrin è stata capace di vincere almeno una gara in ognuna delle sei diverse specialità di Coppa del Mondo: discesa libera, supergigante, slalom speciale, slalom gigante, combinata e parallelo.