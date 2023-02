Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella combinata ai Mondiali di sci

La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella combinata ai Mondiali di Courchevel-Meribel, in Francia. La combinata, disciplina che appunto combina una prova di velocità a una tecnica (in questo caso supergigante e slalom speciale), era la prima gara di questa edizione dei Mondiali, e con Brignone l’Italia ha quindi vinto la prima medaglia d’oro della manifestazione. L’argento è andato alla svizzera Wendy Holdener, il bronzo all’austriaca Ricarda Haaser.

Per Brignone è il primo oro mondiale: nel 2011 a Garmisch ci era andata vicina nello slalom gigante, arrivando però seconda. Conta inoltre tre medaglie olimpiche, 21 vittorie in Coppa del Mondo, tre coppe di specialità (una propria nella combinata) e una generale, vinta nella stagione interrotta per la pandemia nel 2020.