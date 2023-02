È in corso un vasto attacco hacker in Italia

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha segnalato di aver riscontrato un «massiccio» attacco hacker a danno di «decine di sistemi» informatici, sia in Italia che in altri paesi. Le prime segnalazioni dell’attacco sono state raccolte in Francia venerdì sera: secondo le prime analisi dell’agenzia, citata da ANSA, in Italia sono state attaccate «diverse decine di sistemi» che risultano «verosimilmente compromessi»; molti altri soggetti invece sono stati allertati e invitati ad aggiornare «immediatamente» i loro sistemi, che risulterebbero esposti, ma non ancora compromessi.

Al momento le informazioni sull’attacco non sono molte e non è chiaro quali e quanti siano i sistemi compromessi. Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia, ha confermato a Reuters che l’attacco è stato su ampia scala: ha comunque sfruttato alcune vulnerabilità note e riscontrate già in passato in alcuni particolari software.

L’ACN, che ha il compito di proteggere le funzioni essenziali dello stato da minacce informatiche, ha segnalato che l’attacco è stato compiuto tramite un ransomware: cioè un tipo di programma che, una volta installato in un sistema, lo rende inaccessibile al legittimo proprietario. Per potervi riaccedere, chi subisce un attacco deve pagare agli hacker un riscatto. Dalle prime analisi, non risulta che l’attacco sia collegato ai malfunzionamenti riscontrati in giornata da TIM, imputati invece a guasti tecnici.

ANSA, citando l’Agenzia, ha scritto che sarebbero stati compromessi vari sistemi anche in altri paesi, tra cui Francia, Finlandia, Canada e Stati Uniti. L’Agenzia statunitense per la sicurezza delle infrastrutture e la cybersicurezza ha fatto sapere di essere al lavoro per analizzare e valutare l’impatto delle segnalazioni. ANSA scrive anche che lunedì mattina Baldoni incontrerà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, autorità con delega alla cybersicurezza, per discutere della questione: all’incontro sarà presente anche Elisabetta Belloni, la direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (cioè i servizi segreti).

