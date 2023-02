La Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di interesse per far scendere l’inflazione

La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi d’interesse di riferimento di 50 punti base (ossia di 0,5 punti percentuali) portandoli a un intervallo compreso tra il 2,50 e il 3,25 per cento, in linea con quanto ci si aspettava e con le sue mosse precedenti di dicembre. La decisione ricalca quella di ieri sera della Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha aumentato a sua volta i tassi di mezzo punto, portandoli fino a un intervallo compreso tra il 4,50 e il 4,75 per cento, il più alto dal settembre del 2007.

La BCE ha anche già annunciato che nella prossima riunione del suo Consiglio direttivo a marzo sarà deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse di 50 punti base. Anticipare la prossima decisione rientra in una strategia comunicativa piuttosto nuova. Finora la presidente della BCE Christine Lagarde ha sempre detto che le decisioni sono prese «meeting by meeting», seguendo quindi l’andamento dell’economia e dell’inflazione mese per mese. Questo approccio è stato talvolta criticato, perché non consentiva agli operatori e ai mercati finanziari di capire la direzione complessiva verso cui si stava muovendo la politica monetaria europea. Comunicare già in anticipo la prossima decisione serve proprio a indicare un percorso più preciso e a rendere così l’azione della BCE più incisiva.

Queste decisioni arrivano dopo mesi di rialzi dei tassi ancora più intensi e aggressivi, pari a 75 punti base, che avevano l’obiettivo di far rallentare l’economia e quindi anche l’inflazione, ossia l’aumento dei prezzi che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese. Da novembre l’aumento dei prezzi sembra meno intenso rispetto ai mesi precedenti e a gennaio la tendenza è stata confermata dagli ultimi dati usciti mercoledì. Probabilmente per questo motivo Fed e BCE hanno scelto di aumentare i tassi di interesse in modo meno marcato rispetto ai mesi scorsi.

