In Australia la banconota da 5 dollari non avrà l’immagine di re Carlo III

La banconota da 5 dollari australiani non avrà l’immagine di re Carlo III del Regno Unito, l’attuale capo di stato del paese, che è una monarchia costituzionale con governo parlamentare. La Reserve Bank of Australia, la banca nazionale australiana, ha deciso infatti di sostituire l’immagine della regina Elisabetta II che si trova attualmente sulla banconota con un’illustrazione «che renda omaggio alla cultura e alla storia delle popolazioni aborigene australiane». Non è ancora chiaro quando la nuova banconota entrerà in circolazione e con quale illustrazione.

Quello del riconoscimento dei diritti delle popolazioni autoctone è un tema centrale nella politica e nella vita sociale dell’Australia. Durante il periodo coloniale britannico, migliaia di persone aborigene furono uccise, sottomesse o allontanate forzatamente dalle loro terre; oggi la maggioranza dei circa 700.000 aborigeni che abitano nel paese vive in povertà, e molti subiscono di frequente episodi di discriminazione e razzismo. Il fatto che il governo australiano di centrosinistra abbia sostenuto la decisione della Reserve Bank di non mettere l’immagine di Carlo III sulla banconota da 5 dollari ha attirato alcune critiche, soprattutto dai partiti di opposizione.

Secondo un sondaggio svolto lo scorso ottobre dal Sydney Morning Herald, comunque, il 43 per cento degli intervistati aveva detto di preferire che sulla banconota da 5 dollari ci fosse una persona australiana, come è già previsto per quelle da 10, 20, 50 e 100 dollari: solo il 34 per cento aveva votato per avere l’immagine di re Carlo III.

