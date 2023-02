Il Parlamento Europeo ha revocato l’immunità all’europarlamentare italiano Andrea Cozzolino e al belga Marc Tarabella

Il Parlamento Europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità per l’europarlamentare italiano Andrea Cozzolino e per il belga Marc Tarabella, entrambi del gruppo dei Socialisti e Democratici. L’immunità garantisce ai parlamentari europei di non essere soggetti ad alcun tipo di indagine, detenzione o procedimento legale, ma può essere revocata in seguito a una richiesta di un’autorità competente di uno stato membro: in questo caso lo hanno chiesto al Parlamento Europeo le autorità giudiziarie belghe, che stanno indagando su Cozzolino e Tarabella nell’ambito del grosso caso di sospetta corruzione al Parlamento Europeo da parte del Qatar e del Marocco.

Di Cozzolino e Tarabella si era parlato molto nelle scorse settimane in relazione alle indagini perché l’assistente del primo, Francesco Giorgi, è una delle quattro persone arrestate, e perché la casa del secondo era stata perquisita. Entrambi avevano già negato pubblicamente un loro coinvolgimento nel caso e si erano detti favorevoli a una revoca dell’immunità per potersi difendere dalle accuse e dalle voci che erano circolate su di loro.

L’immunità era già stata revocata automaticamente a Eva Kaili, la ex vicepresidente del Parlamento Europeo indagata per corruzione che è attualmente in carcere. La procedura infatti non è necessaria per chi viene colto in flagranza di reato: la sua posizione era stata ritenuta tale per diverse ragioni, tra cui il fatto che nella sua casa a Bruxelles erano stati trovati e sequestrati sacchi pieni di contanti, contenenti in tutto 150mila euro.