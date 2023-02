La nave Geo Barents è ripartita dalla Spezia senza venire confiscata e senza sanzioni nei confronti del comandante

Martedì pomeriggio la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è ripartita dal porto della Spezia, dove era attraccata sabato scorso dopo aver violato il contestato codice di condotta deciso dal governo di Giorgia Meloni. La nave è ripartita dopo due giorni di accertamenti fatti dalla questura della Spezia e richiesti dalla prefettura: nonostante la violazione non è stata sequestrata e non ci sono notizie di sanzioni nei confronti del comandante.

Mercoledì la nave aveva soccorso due imbarcazioni nel Mediterraneo centrale senza l’autorizzazione del governo italiano. Il codice di condotta approvato lo scorso dicembre impone di effettuare una sola operazione di soccorso e poi navigare verso il porto assegnato: martedì la nave aveva già soccorso 69 persone e aveva ricevuto l’indicazione di dirigersi verso il porto della Spezia, ma durante il tragitto aveva ricevuto notizia di una imbarcazione in difficoltà nelle vicinanze della propria posizione. Mentre si stava dirigendo verso quella imbarcazione ne aveva incontrata un’altra: si era quindi fermata a soccorrere le 61 persone a bordo. Nel primo pomeriggio aveva poi fatto una terza operazione, e aveva raggiunto il porto della Spezia con 237 persone a bordo.

Per ora non sono state date spiegazioni sull’assenza di provvedimenti, che sembra però confermare quanto sostenuto da Medici Senza Frontiere, che aveva fatto sapere di aver violato il codice di condotta del governo Meloni perché obbligata dalle norme internazionali, che in effetti impongono il soccorso in mare di una imbarcazione in difficoltà a qualsiasi nave che si trovi nei paraggi.