Al ballottaggio delle elezioni parlamentari in Tunisia l’affluenza è stata solo dell’11 per cento

La commissione elettorale della Tunisia ha annunciato che al ballottaggio delle elezioni parlamentari che si sono tenute domenica ha votato solo l’11 per cento degli elettori: anche al primo turno, lo scorso dicembre, l’affluenza era stata intorno all’11 per cento. Lo scarso interesse per il voto si spiega con il grande malcontento nei confronti del presidente Kais Saied, che ha introdotto misure sempre più autoritarie nel paese e imposto un nuovo sistema elettorale, che prevedeva solo candidati indipendenti e non legati ai partiti. In sostanza, i poteri del nuovo parlamento saranno limitati e poco chiari.

Due settimane fa a Tunisi, la capitale, c’erano state grosse proteste per chiedere le dimissioni di Saied, organizzate in un luogo e in un giorno non casuali: si erano svolte su Avenue Habib Bourguiba, lo stesso luogo in cui si radunavano i manifestanti nel 2011 durante le “primavere arabe”, e il 14 gennaio, il giorno in cui sempre nel 2011 fu destituito il presidente Zine El Abidine Ben Ali.

