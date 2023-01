C’è stato un grosso attentato a Gerusalemme

Venerdì sera c’è stato un grosso attentato nei pressi di una sinagoga a Gerusalemme est, nella parte della città occupata e governata da Israele nonostante gran parte della comunità internazionale ritenga che spetti ai palestinesi. Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che sette persone sono morte e 10 sono state ferite. Secondo la prima ricostruzione della polizia israeliana un uomo ha sparato a un gruppo che stava uscendo dalla sinagoga nel quartiere Neve Yaakov. L’uomo è stato ucciso poco dopo dalla polizia.

Erano diversi anni che a Gerusalemme non avveniva un attacco di questa portata. Il gruppo radicale palestinese Hamas ha celebrato l’attentato definendola una «risposta naturale» all’operazione militare che l’esercito israeliano aveva compiuto giovedì nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, durante la quale erano stati uccisi dieci palestinesi. Il Jerusalem Post scrive che l’attentatore è stato identificato e che era un membro di Hamas, ma al momento la notizia non è stata confermata ufficialmente.

Oggi in Israele e in tutto il mondo si celebra l’annuale Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto, cioè lo sterminio di ebrei, rom, omosessuali, prigionieri politici e altre minoranze etniche e religiose da parte della Germania nazista e dei paesi suoi alleati durante la Seconda guerra mondiale.