La società di consegne a domicilio Glovo è stata nuovamente multata in Spagna per non aver messo in regola i “rider”

Il ministero del Lavoro spagnolo ha annunciato una nuova multa di 57 milioni di euro alla società di consegne a domicilio Glovo per non aver messo in regola i “rider”, i fattorini che si occupano delle consegne. È la seconda multa nel giro di pochi mesi: a settembre per lo stesso motivo Glovo era stata multata per 79 milioni di euro. Nell’ultimo caso la multa riguarda 7.022 rider che avrebbero lavorato per Glovo a Madrid senza avere regolari contratti. In Spagna, infatti, da giugno del 2021 le società di consegne a domicilio sono tenute a stipulare contratti di lavoro dipendente con i rider, ma Glovo avrebbe ripetutamente violato questa legge.