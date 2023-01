Alphabet, la società che controlla Google, licenzierà 12mila persone

Venerdì Alphabet, la società che controlla Google, ha annunciato che nei prossimi mesi licenzierà 12mila persone in tutto il mondo, pari a circa il 6 per cento di tutti i suoi dipendenti. È una decisione molto importante per una delle più grandi aziende tecnologiche mondiali, ma in un certo senso prevista: negli ultimi mesi molte altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Amazon, Meta e Microsoft, avevano annunciato simili grossi licenziamenti per contrastare la crisi generale che ha riguardato di recente il settore.

– Leggi anche: Perché il settore tecnologico è nei guai

A ottobre la società aveva registrato un ingente calo nei profitti dell’ultimo trimestre, inferiore del 27 per cento rispetto al 2022 e al di sotto delle aspettative degli analisti. In una email ai dipendenti l’amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, ha commentato la decisione dicendo di volersene assumere la piena responsabilità.