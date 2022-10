Nell’ultimo trimestre l’utile netto di Alphabet, la holding che controlla Google, è sceso del 27 per cento rispetto allo scorso anno

Nel terzo trimestre del 2022 Alphabet, la holding che controlla Google, ha registrato un grosso calo di profitti: l’utile netto è stato di 13,9 miliardi di dollari, il 27 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le entrate sono aumentate del 6 per cento, arrivando a 69,1 miliardi di dollari, ma comunque decisamente meno di quanto avevano stimato gli analisti.

Secondo i dati diffusi martedì dalla compagnia, uno dei fattori principali dei risultati negativi è stato un rallentamento nelle entrate relative agli annunci pubblicitari sul motore di ricerca e sugli altri siti gestiti da Alphabet. In particolare la piattaforma di video YouTube ha registrato un calo del 2 per cento dalle entrate pubblicitarie rispetto allo scorso anno: è il primo calo da quando Alphabet nel 2019 aveva cominciato a diffondere i dati relativi ai ricavi di YouTube, che possiede dal 2006.

Secondo diversi analisti, questo calo sarebbe da imputare alla grande crescita del social network cinese TikTok, ormai diventato il principale concorrente di YouTube tra i più giovani.

