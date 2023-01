L’attore Alec Baldwin sarà accusato di omicidio involontario per la morte della direttrice della fotografia a cui aveva sparato sul set nel 2021

L’attore statunitense Alec Baldwin sarà accusato di omicidio involontario per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia a cui aveva sparato durante le riprese del film western Rust nell’ottobre del 2021. Hutchins era morta dopo essere stata colpita da un proiettile vero caricato in un’arma di scena che Baldwin stava maneggiando. Baldwin disse di non sapere che l’arma fosse carica e di non averne nemmeno mai premuto il grilletto. Oltre a Baldwin sarà accusata di omicidio involontario anche la responsabile delle armi del film, Hannah Gutierrez Reed. La procuratrice di Santa Fe, la città del New Mexico dove si stavano girando le riprese del film al momento dell’incidente, ha detto che le accuse saranno formalizzate entro la fine di gennaio.

