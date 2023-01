Il ministro dell’Interno ucraino è morto nello schianto del suo elicottero

Il ministro dell’Interno ucraino Denis Monastyrsky e il suo viceministro Yevhen Yenin sono morti mercoledì mattina quando l’elicottero su cui viaggiavano è caduto non lontano da Kiev. La notizia è stata confermata dal capo della polizia ucraina, e per ora non è chiaro se l’elicottero sia caduto a causa di un incidente o se sia stato abbattuto. Dalle prime informazioni, sembra che l’elicottero sia caduto a Brovary, una cittadina alla periferia est di Kiev, e che si sia schiantato su edifici residenziali, compreso un asilo: sarebbero morte 16 persone, di cui 9 si trovavano a bordo dell’elicottero.

Nell’area attorno a Brovary, quando è avvenuta la caduta dell’elicottero, era ancora buio e c’era una nebbia piuttosto fitta. Varie testimonianze sul posto dicono che ci sarebbero decine di feriti. Denis Monastyrsky aveva 42 anni ed era ministro dell’Interno da luglio del 2021.