I video dell’arresto di Matteo Messina Denaro a Palermo

Lunedì mattina, dopo 30 anni di latitanza, è stato arrestato nella clinica privata La Maddalena di Palermo Matteo Messina Denaro, il più importante mafioso italiano e considerato il capo di Cosa Nostra.

L’arresto è avvenuto intorno alle 9, quando i carabinieri del ROS (il raggruppamento operativo speciale) hanno circondato la clinica per impedire un’eventuale fuga di Messina Denaro e hanno fatto irruzione. All’arresto hanno partecipato solo gli agenti del ROS, tutti a volto coperto come sempre accade in operazioni di questo tipo per proteggerne l’identità ed evitare future ritorsioni. Il momento dell’arresto di Messina Denaro è stato documentato da diverse persone che si trovavano vicino alla clinica, che hanno pubblicato sui social network i video dell’operazione ripresi dalle loro case e in strada.

In un video si vedono decine di agenti che bloccano tutte le uscite, mentre all’interno è ancora in corso l’operazione.

In un altro video, diffuso dai carabinieri, si vede invece quello che succede subito dopo, quando Messina Denaro viene accompagnato fuori dalla clinica e fatto entrare in un furgone nero per poi essere trasferito verso un luogo che non è stato rivelato.

La clinica dove è avvenuto l’arresto si trova nel quartiere San Lorenzo, alla periferia nord di Palermo, ed è considerata un centro di eccellenza in Sicilia, in particolare per la cura dei pazienti oncologici. Il proprietario e presidente è l’imprenditore siciliano Guido Filosto, ma la gestione è affidata ai figli Leone e Stefania.

La clinica si trova peraltro a circa 500 metri dalla sede della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Palermo, l’organismo del ministero dell’Interno che si occupa di contrasto alla mafia e di cui fanno parte sia polizia che carabinieri, ma che non ha partecipato all’operazione di lunedì mattina (il nucleo del ROS infatti non ne fa parte).

Stefania Filosto ha commentato l’arresto di Messina Denaro al Corriere della Sera dicendo che lunedì mattina il capo di Cosa Nostra «era in coda per fare un tampone, come tanti pazienti della clinica» e che «confuso fra i pazienti, e coperto da un falso nome, ormai vecchio e malato, ha tentato di fuggire superando i cancelli ma i carabinieri lo hanno acciuffato». Questa dichiarazione è in contrasto con quanto detto dal comandante del ROS, Pasquale Angelosanto, secondo cui Messina Denaro non avrebbe opposto resistenza all’arresto.

Secondo quanto riferito da fonti della clinica a diversi giornali, Messina Denaro aveva programmato un ricovero in day hospital (cioè in giornata) con il falso nome di Andrea Bonafede, e lunedì mattina aveva un appuntamento per un ciclo di chemioterapia. Le stesse fonti sostengono che Messina Denaro sarebbe stato operato un anno fa in quella clinica per un tumore in zona addominale, e che nei mesi scorsi vi era tornato spesso per sottoporsi a cicli di chemioterapia. Al momento, comunque, queste informazioni non sono state confermate dai carabinieri.

Altri video realizzati da abitanti della zona mostrano alcune persone applaudire ai carabinieri, in particolare quando è stata portata fuori dalla clinica in manette una persona che inizialmente qualcuno aveva pensato potesse essere Messina Denaro. In realtà la persona che si vede sarebbe, secondo quanto riferito ad alcuni giornali da fonti dei carabinieri, l’uomo che lo aveva accompagnato in clinica.