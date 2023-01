Il condominio distrutto da un bombardamento russo a Dnipro

Nella giornata di sabato la Russia ha bombardato duramente varie città ucraine, a partire dalla capitale del paese, Kiev. Il bombardamento più devastante, però, è stato a Dnipro, una grande città nella parte centro-orientale del paese, dove le forze russe hanno colpito un grosso condominio di nove piani, facendone crollare un’ampia porzione. Sono state uccise almeno 14 persone, compresa una minore di 15 anni. I feriti sono decine.

Quello di sabato – il giorno del Capodanno ortodosso – è il peggior attacco contro Dnipro da quando è cominciata la guerra a febbraio dell’anno scorso. La città è una delle più grandi dell’Ucraina, e prima dell’invasione russa aveva circa un milione di abitanti. Durante la guerra la città, che si trova relativamente lontana dal fronte, era diventata un rifugio per moltissime persone fuggite dalle zone di guerra come Mariupol occupata dai russi, o le province di Donetsk e Luhansk.

Non è chiaro se il bombardamento contro Dnipro fosse davvero rivolto al condominio. Il grosso attacco di sabato, che ha interessato numerose città, sembra essersi concentrato soprattutto su infrastrutture energetiche, come ormai avviene da molti mesi. È possibile che il condominio sia stato colpito per errore, anche se nel corso della guerra la Russia ha ripetutamente bombardato e distrutto edifici civili, ospedali e scuole.

Su Twitter, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso un video della distruzione. Sono poi circolate varie foto piuttosto impressionanti delle persone trovate sotto le macerie.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023