Ci sono stati nuovi bombardamenti russi a Kiev

Le autorità di Kiev, la capitale dell’Ucraina, hanno fatto sapere sabato mattina che ci sono stati nuovi bombardamenti della Russia in città. Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev, ha scritto su Telegram che i bombardamenti hanno interessato la parte orientale di Kiev, mentre Kyrylo Tymoshenko, un importante funzionario dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che sono state prese di mira «infrastrutture critiche».

Vari giornalisti sul posto hanno raccontato di aver sentito quattro esplosioni, e che le sirene usate solitamente per avvertire la popolazione di un imminente attacco questa volta hanno suonato dopo le esplosioni, e non prima come avviene di solito. Non è chiaro se ci siano stati danni o feriti, e se i missili abbiano raggiunto il loro obiettivo o siano stati intercettati dalla contraerea ucraina.

Loud explosions in Kyiv. This is the second time for this morning. Air raid sirens sounded after explosions. There is an unconfirmed information that these were ground-launched missiles.

— Anastasia Magazova 🌻 (@a_magazova) January 14, 2023