Nell’ultimo mese in Cina ci sono stati quasi 60 mila morti per Covid, ha fatto sapere il governo

Per la prima volta da quando ha eliminato praticamente tutte le restrizioni, il governo cinese ha reso noti i dati ufficiali su quante persone sono morte a causa del Covid nell’ultimo mese. Tra l’8 dicembre dell’anno scorso e il 12 gennaio, ha fatto sapere la Commissione nazionale per la salute, in Cina sono morte quasi 60 mila persone a causa della pandemia (per la precisione 59.938). Di queste, 5.503 sarebbero morte a causa di un’insufficienza respiratoria provocata dal Covid, mentre 54.435 persone avevano anche altre patologie oltre al Covid, come tumori o problemi cardiovascolari. L’età media delle persone morte è di 80,3 anni, e il 90 per cento dei morti aveva più di 65 anni.

Da quando la Cina ha eliminato le restrizioni pandemiche – improvvisamente e quasi senza preparazione – nel paese è in corso un’ondata di contagi estremamente grave, di cui però è difficile definire la portata: il governo, anche a causa dell’obiettiva difficoltà di tenere sotto controllo casi e contagi, non sta fornendo dati precisi sull’andamento della pandemia.