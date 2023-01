Il Senato ha approvato il decreto-legge che proroga fino alla fine del 2023 l’autorizzazione a inviare armi all’Ucraina

Mercoledì il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge che proroga fino alla fine del 2023 l’autorizzazione a inviare armi all’Ucraina: non è un provvedimento su uno specifico invio di armi, ma consente al governo di approvare di volta in volta i vari invii senza la necessità di un voto parlamentare per ciascuno.

L’approvazione al Senato era scontata: dopo varie polemiche degli ultimi mesi, infatti, il parlamento aveva discusso la questione a dicembre e appoggiato con un’ampia maggioranza l’intenzione del governo di prorogare l’autorizzazione per l’invio di armi. Allo stesso modo è scontata l’approvazione alla Camera, che voterà la norma il 23 gennaio.