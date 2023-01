La nave Geo Barents è arrivata al porto di Ancona con a bordo 73 persone migranti, dopo quasi cinque giorni di viaggio

Giovedì mattina la nave Geo Barents della ong Medici Senza Frontiere è arrivata al porto di Ancona con a bordo 73 persone migranti che erano state soccorse al largo della Libia sabato, cinque giorni fa. Il governo italiano aveva assegnato alla Geo Barents il porto di Ancona, a più di tre giorni e mezzo di navigazione dal punto in cui si trovava al momento del soccorso, in base a una nuova politica con cui negli ultimi giorni sta di fatto cercando di rendere più costose e complesse le operazioni di salvataggio per le navi delle ong, sperando in questo modo di scoraggiarle.

Il viaggio della Geo Barents è durato più del previsto per le condizioni meteorologiche sulla rotta fino ad Ancona, che martedì avevano anche causato allagamenti al ponte inferiore della nave. Sabato l’ong aveva già fatto notare come le previsioni meteorologiche fossero particolarmente inadatte a un viaggio così lungo e aveva chiesto più volte che alla nave fosse assegnato un porto di sbarco più vicino, come previsto dal diritto internazionale. Tra le 73 persone soccorse dalla Geo Barents c’erano anche 16 minori non accompagnati.

– Leggi anche: Perché è un problema che le navi delle ong sbarchino ad Ancona e non nel sud Italia