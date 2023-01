Le sorelle che hanno monopolizzato il business dei gemelli negli Stati Uniti

Caricamento player

I gemelli monozigoti nascono da una singola cellula uovo fecondata da uno spermatozoo e condividono quindi il 100 per cento dei loro geni. Sono sempre dello stesso sesso, fisicamente identici o quasi, e piuttosto rari: uno studio del 2021 ha stimato che rappresentino lo 0,4 per cento dei parti complessivi nel mondo. I gemelli identici sono oggetto di interesse scientifico, ma soprattutto esercitano da sempre un particolare fascino popolare. In America dagli anni Novanta due sorelle sono riuscite a crearci attorno un business, a costruirci una carriera e a diventare quasi monopoliste nel settore.

Debbie e Lisa Ganz sono a loro volta gemelle identiche: partite con un ristorante a tema, oggi hanno un’agenzia di casting che lavora con televisione e cinema. Se qualcuno nello show business cerca una coppia o anche tre-quattro gemelli, normalmente si rivolge a loro.

Sono newyorkesi e sin da piccole hanno vissuto la loro condizione come il tratto più importante della loro identità. Da bambine cominciarono a partecipare a talent show canori e trovarono il primo lavoro in Grecia come dipendenti di un albergo, proprio perché al proprietario piaceva l’idea di avere due ragazze identiche dietro al bancone. Nel 1994 ebbero l’idea di aprire un ristorante a tema gemelli: hanno raccontato al sito The Hustle che raccolsero 400.000 dollari in investimenti da familiari, amici e dall’attore Tom Berenger (ha recitato in Platoon e Major League, fra gli altri), che avevano conosciuto in un ristorante. Aprirono così Twins Restaurant, posizionato non a caso sulla Second Avenue di Manhattan: il locale aveva un doppio bancone, decorato con la doppia elica del DNA, e soprattutto aveva come camerieri solo gemelli identici. Debbie e Lisa richiedevano alle coppie di dipendenti di vestirsi allo stesso modo e potevano lavorare solo insieme: se uno era malato, stava a casa anche l’altro.

Il ristorante fu un successo soprattutto a livello mediatico: nel giro di cinque anni praticamente ogni show televisivo americano aveva fatto uno o più servizi dal Twins Restaurant e le gemelle Ganz erano spesso ospiti in tivù: passarono anche dal famosissimo Oprah Winfrey Show. Pian piano i produttori televisivi cominciarono a contattarle quando avevano bisogno di trovare una coppia di gemelli identici. Le sorelle Ganz erano in contatto con molti gemelli di ogni parte degli Stati Uniti, e si costruirono così un ricco catalogo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lisa & Debbie Ganz (@twinstalent)

Nel 1999 chiusero il ristorante, in vista di una possibile espansione, ma poi non lo riaprirono più. Invece pubblicarono un libro e alcuni calendari sui gemelli e misero in piedi la Twins Talent Management, diventando agenti per attori e comparse, rigorosamente gemelli, di cinema e in televisione. Da allora hanno fornito gemelli identici per pubblicità, documentari, serie tv (Law & Order, Orange Is the New Black e The Marvelous Mrs. Maisel, fra le più famose) e film.

Tra i più richiesti ci sono i bambini gemelli, utilizzati spesso sui set per recitare un singolo ruolo: le leggi del lavoro riguardo ai minori consentono un impiego orario durante la giornata limitato, perciò quando uno dei fratelli raggiunge il limite quotidiano le produzioni fanno subentrare il gemello. Ogni anno inoltre la loro agenzia porta 50 coppie di gemelli al festival a tema di Twinsburg, in Ohio.

Ma le loro “competenze” nel campo dei gemelli si sono ampliate col passare degli anni, e l’agenzia ha fornito fratelli omozigoti anche per ricerche mediche e scientifiche o per test legati alle tecnologie biometriche, come la verifica delle impronte digitali o il riconoscimento facciale (le prime sono diverse da fratello a fratello, nel secondo caso solo le tecnologie più avanzate riescono a rilevare le differenze). Il campo principale delle sorelle Ganz resta però lo spettacolo: oggi la loro è diventata un’agenzia classica e rappresentano anche attori e personaggi televisivi che non sono gemelli. Ma la gran parte degli affari è ancora legata a sorelle e fratelli identici.

– Leggi anche: Perché i gemelli identici ci affascinano