La nave Ocean Viking è arrivata al porto di Ancona con a bordo i 37 migranti soccorsi al largo della Libia

Martedì sera la nave Ocean Viking della ong SOS Méditerranée ha attraccato al porto di Ancona, con a bordo i 37 migranti che aveva soccorso il 7 gennaio al largo della Libia, a più di 1.570 chilometri di distanza. La nave ha dovuto arrivare fino alle coste delle Marche, nonostante distassero quattro giorni di navigazione e nonostante condizioni di maltempo che hanno reso molto difficoltosa la navigazione, perché il governo italiano aveva indicato proprio Ancona come porto in cui portare i migranti soccorsi in mare.

As expected, weather severly deteriorated with 40knots winds & up to 6meter waves, adding pain to the 37 survivors on #OceanViking who just escaped near-death. 95% are seasick. Such additional suffering could have been avoided with designation of a closer Place of Safety in Italy pic.twitter.com/9JhFtRHejy

