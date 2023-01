Da oggi aumenta il costo dei biglietti per i mezzi pubblici di Milano

Da oggi il costo di un biglietto singolo per viaggiare sui mezzi pubblici di Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria “Mi1 – Mi3” passa da 2 euro a 2,20 euro: aumentano anche il costo del carnet da dieci corse (da 18 euro a 19,50 euro), quello del giornaliero (da 7 a 7,60 euro), e quello del biglietto valido per tre giorni (da 12 a 13 euro), così come i prezzi dei biglietti per le zone tariffarie più esterne. Restano invece invariati i prezzi degli abbonamenti urbani mensili e annuali, oltre che quelli degli abbonamenti agevolati (per esempio gli abbonamenti dedicati alle persone con meno di 27 anni o agli over 65). I biglietti acquistati con le vecchie tariffe continueranno a essere validi per 60 giorni: si potranno quindi usare fino al prossimo 10 marzo.

L’aumento dei prezzi dei biglietti era stato comunicato a metà dicembre dal sindaco Beppe Sala, che aveva citato la situazione di difficoltà economica delle aziende di trasporti pubblici un po’ dappertutto: c’entrano sia la notevole diminuzione del numero di passeggeri rispetto al periodo pre-pandemia, sia l’aumento generale dei costi dell’energia.