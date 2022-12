Il costo del biglietto per i mezzi pubblici di Milano passerà da 2 euro a 2,20 euro

Nelle prossime settimane il costo di un biglietto singolo per viaggiare sui mezzi pubblici di Milano passerà da 2 euro a 2,20 euro. L’aumento di 20 centesimi è stato confermato dal sindaco Beppe Sala mercoledì mattina nel corso di un evento pubblico. Sala ha detto che non si sa ancora quando scatterà l’aumento, ma che avverrà comunque a breve: «Non si sa ancora se sarà dal primo gennaio o pochi giorni dopo. Diciamo che è solo una questione di tempi tecnici per poterlo fare. A questo punto, dovendo farlo, lo facciamo». Sala ha specificato che l’aumento non riguarderà gli abbonamenti. Di un possibile rincaro dei biglietti dei mezzi pubblici di Milano si parla da alcuni mesi, soprattutto per adeguarli all’aumento dell’inflazione nel paese. Inoltre l’azienda che si occupa dei trasporti in città, l’ATM, è da tempo in una difficile situazione economica, dovuta a una notevole diminuzione del numero di passeggeri rispetto a prima della pandemia e all’aumento generale dei costi dell’energia.