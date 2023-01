L’Unione Europea ha raccomandato agli stati membri di introdurre l’obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina

Mercoledì l’Unione Europea ha «fortemente incoraggiato» gli stati membri a introdurre tamponi obbligatori per chi arriva in aereo dalla Cina, dove è in corso un’enorme ondata di contagi dopo l’abbandono della strategia “zero COVID” da parte del governo cinese. Lo ha fatto sapere il Consiglio dell’Unione Europea, dal 1° gennaio presieduto dalla Svezia, al termine di un incontro dell’Integrated Political Crisis Response (IPCR), il gruppo che si riunisce per decidere come gestire certi tipi di emergenze e crisi.

L’IPCR ha raccomandato agli stati membri sia di introdurre l’obbligo di presentare un tampone negativo fatto nell’arco delle 48 precedenti alla partenza, sia di iniziare a fare tamponi rapidi a campione direttamente in aeroporto a chi arriva dalla Cina, per poi sequenziarli e vedere quali sono le varianti presenti. Per ora misure di questo tipo sono state adottate solo da alcuni paesi europei, tra cui l’Italia che era stata la prima ad introdurle: la raccomandazione dell’IPCR è un tentativo di uniformare l’approccio di tutti i paesi membri. La raccomandazione non è di per sé vincolante, ma il gruppo ha fatto sapere che gli stati dell’Unione hanno acconsentito a rivedere le proprie regole entro metà gennaio.