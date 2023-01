In Messico è in corso una guerriglia urbana dopo l’arresto di un figlio di “El Chapo”

Giovedì la polizia messicana ha arrestato Ovidio Guzmán-López, figlio di Joaquín Guzmán Loera detto “El Chapo”, il più famoso trafficante di droga del mondo che al momento sta scontando l’ergastolo in carcere. L’arresto di Guzmán-López è avvenuto nella città di Culiacán, il capoluogo dello stato messicano del Sinaloa, dopo sei mesi di sorveglianza da parte della polizia e ha provocato una violenta reazione dei membri del cartello di Sinaloa, una delle più grandi organizzazioni al mondo per il traffico di droga, che un tempo era guidata dal El Chapo. Guzmán-López è accusato di aver assunto la guida di una parte dell’organizzazione.

#ULTIMAHORA. Fue detenido Ovidio Guzmán “El Ratón”, en Culiacán, Sinaloa. Se habla de 50 narco bloqueos en las calles del lugar. La detención ocurre luego de 4 años de que fuera puesto en libertad por órdenes de AMLO. Ocurre la víspera de la visita de Biden a México ¿Casualidad? pic.twitter.com/QZn5PC3Qkn — Antonio Aguirre (@TonyAguirre10) January 5, 2023

Dopo la notizia dell’arresto a Culiacán ci sono stati grossi scontri tra polizia ed esercito da un lato e il cartello dall’altro, e numerose automobili sono state incendiate nel centro della città. La compagnia aerea Aeromexico ha detto che un aereo diretto a Città del Messico è stato colpito da un proiettile appena prima di alzarsi in volo e che non ci sono feriti. Online sta circolando il video dei passeggeri dell’aereo accovacciati ai piedi dei sedili per proteggersi da eventuali altri spari.

Confirma Aeroméxico ataque a una de sus aeronaves en el aeropuerto de Culiacán que estaba a punto de despegar con destino a la Ciudad de México. No se reportan personas heridas. pic.twitter.com/tcEQ1rk6Cv — Azucena Uresti (@azucenau) January 5, 2023

Il sindaco della città, Juan de Dios Gamez, ha invitato tutti i cittadini a non uscire di casa e ha detto che verranno informati quando ci saranno le condizioni per farlo. Successivamente ha ordinato di sospendere tutte le attività amministrative e chiudere le scuole.

Pedimos a la ciudadanía de Culiacán no salir de casa, debido a los bloqueos que se han presentado en diferentes puntos de la ciudad.

Les estaremos informando cuando haya condiciones para hacerlo. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) January 5, 2023

La stessa cosa era già successa a Culiacán nell’ottobre del 2019, quando la polizia messicana aveva identificato e arrestato Guzmán-López la prima volta. Anche allora il cartello aveva dato inizio a violenze e a confusione in città e dopo una giornata di guerriglia urbana le autorità avevano dovuto sospendere l’operazione e rilasciare Guzmán-López perché alcuni poliziotti erano stati presi in ostaggio.

Questa volta, il ministro della Difesa messicano, Luis Cresencio Sandoval, ha detto che Guzmán-López è stato trasportato in un luogo sicuro a Città del Messico.

Le operazioni di sorveglianza che hanno preceduto questo secondo arresto sono state condotte con la collaborazione degli Stati Uniti, che a dicembre aveva annunciato una ricompensa di 5 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni utili ad arrestare Guzmán-López e tre dei suoi fratelli coinvolti a loro volta nelle indagini.